رياضة

ماتيتش: جماهير مانشستر يونايتد يستحقون أداء أفضل مما قدمناه

Lebanon 24
17-10-2021 | 14:00
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أعرب لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، نيمانيا ماتيتش، عن ندمه على الأداء الذي قدمه فريقه أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريمر ليغ"، مشيرا إلى أن جماهير فريقه تستحق أداء أفضل.

وقال ماتيتش في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، عقب هزيمة "المان يونايتد" أمام "يستر" يوم السبت بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأرسل اللاعب الصربي اعتذاره لجماهير مانشستر يونايتد، واعدا بتحسين الأداء والاستمرار في مطاردة لقب الدوري.

وتابع بقوله: "نعلم أن الجماهير تدعمنا، ونعدهم بأننا سنصعد إلى قمة الدوري، لأنهم يستحقون أداء أفضل مما قدمناه، سنبذل قصارى جهدنا لنجعلهم سعداء في المستقبل. لكن لدينا 14 نقطة، وما زلنا في السباق على اللقب. لا نريد الاستسلام حتى النهاية".

ورغم تقدم الشياطين الحمر في بداية المباراة أمام ليستر، إلا أنه استسلم في النهاية لهجوم ليستر الكاسح، ومُني مرماه بأربعة أهداف.

وقال ماتيتش (32 عاما): "الجميع يشعر بالحزن وكانت غرفة خلع الملابس مليئة بالإحباط، لكن اتفقنا على أن ندافع مع بعضنا البعض عن كرامة الفريق".
المصدر: سبوتنيك
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