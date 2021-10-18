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رياضة
لأول مرة منذ 5 سنوات.. فيدرر خارج قائمة أفضل 10 لاعبين
Lebanon 24
18-10-2021
|
16:00
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خرج السويسري روجر فيدرر من قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم بالتصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الإثنين، وذلك للمرة الأولى في السنوات الخمس الأخيرة.
وحل فيدرر في التصنيف الحادي عشر، بعد تراجعه مركزين، نظراً لابتعاده خلال الأشهر الماضية عن المنافسات للإصابة.
ويتصدر الجدول، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وخلفه الروسي دانييل ميدفيديف ثم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، ثم الألماني ألكسندر زفيريف، والإسباني رافائيل نادال خامسًا.
ويُكمل القائمة، الروسي أندري روبليف سادسًا، والإيطالي ماتيو بيريتيني سابعًا، والنمساوي دومينيك ثيم ثامنًا، والدنماركي كاسبر رود تاسعًا، وأخيرا البولندي هوبرت هوركاتش عاشرًا بعد صعوده مركزين.
أما البريطاني كاميرون نوري الذي توج الليلة الماضية ببطولة إنديان ويلز للأساتذة، ارتقى للمركز 15 عالميًا.
بينما صعد وصيف البطل، الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، 9 مراكز ليحل في التصنيف 27 عالميًا.
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