رياضة

مسيرة محمد صلاح في المناهج المدرسية؟

Lebanon 24
19-10-2021 | 02:00
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أدرجت وزارة التربية والتعليم المصرية، مسيرة اللاعب محمد صلاح ضمن مناهج المرحلة الإعدادية والثانوية في العام الدراسي الحالي.

وقالت نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج في الوزارة، إنه سيتم تدريس مسيرة اللاعب المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في منهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية كأحد الشخصيات الرياضية الناجحة، ولإبراز دوره في دعم بلده بما يناسب طبيعة اللغة الإنجليزية ومستوى الكفاءة اللغوية.
 
وأشارت إلى أنه سيتم عرض مسيرة صلاح كنموذج رائع للبطل القدوة الذي يهتم بتقديم الدعم المعنوي والمادي لأهل بلده.

ويمر صلاح بواحدة من أفضل فتراته مع ليفربول، حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين في 10 مباريات هذا الموسم.

وعادل الفرعون المصري رقم النجم الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا، كأكثر اللاعبين من القارة الأفريقية تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 104 أهداف.

 ويتصدر محمد صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، برصيد 7 أهداف لكليهما.
المصدر: سبوتنيك
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