22
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صراع بين صلاح وفاردي
Lebanon 24
19-10-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما زال الصراع على صدارة ترتيب هدافي المسابقة مستمرا بين محمد صلاح مهاجم ليفربول، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.
ويتنافس النجمان وبرصيد كل منهما 7 أهداف.
وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف جديد في البريميرليغ بعدما هز شباك فريق واتفورد، في فوز فريقه بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة السبت الماضي.
ونجح فاردي من تسجيل هدف في فوز فريقه ليستر سيتي على مانشستر يونايتد 4-2.
فيما جاء في المركز الثالث، أنطونيو، مهاجم وست هام يونايتد برصيد 5 أهداف، حيث لم يسجل أي هدف في هذه الجولة.
وحل ساديو ماني، مهاجم ليفربول، رابعا برصيد 5 أهداف، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على واتفورد.
وعادل محمد صلاح رقم ديديه دروغبا بـ104 أهداف، في صدارة قائمة الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.
وخاض محمد صلاح 166 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وسجل 104 أهداف، فيما لعب دروغبا 254 مباراة، سجل خلالها 104 أهداف.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
Lebanon 24
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
02:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
02:00 | 2021-10-19
19/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيكرمون في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيكرمون في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
03:30 | 2021-10-19
19/10/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب الخمسة لن "يحلّق" الدولار
Lebanon 24
لهذه الاسباب الخمسة لن "يحلّق" الدولار
00:12 | 2021-10-19
19/10/2021 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!
Lebanon 24
هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!
00:00 | 2021-10-19
19/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2021-10-19
زين الدين زيدان مرشح لتدريب مانشستر يونايتد
11:00 | 2021-10-19
بسبب لقاح كورونا... شكوك حول مشاركة دجوكوفيتش في بطولة أستراليا
08:00 | 2021-10-19
مبابي يتخذ قرارا بعدم الحديث عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم
02:00 | 2021-10-19
مسيرة محمد صلاح في المناهج المدرسية؟
16:00 | 2021-10-18
لأول مرة منذ 5 سنوات.. فيدرر خارج قائمة أفضل 10 لاعبين
14:00 | 2021-10-18
مدافع منتخب فرنسا السابق: يجوز لميسي ما لا يجوز لزيدان!
فيديو
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
08:00 | 2021-10-19
20/10/2021 00:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
20/10/2021 00:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:40 | 2021-10-18
20/10/2021 00:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact