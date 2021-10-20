رياضة

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول

Lebanon 24
20-10-2021 | 05:00
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اضاف النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول رقمًا قياسيًا باسمه في تاريخ النادي الإنكليزي بعدما سجل هدفًا في المباراة ضد أتلتيكو مدريد.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وحسب شبكة سكواكا العالمية فإن تلك هي المرة الأولى التي يسجل فيها لاعب من ليفربول في 9 مباريات متتالية في مختلف المسابقات.


وكان محمد صلاح قد سجل في شباك كل من تشيلسي وليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرينتفورد ومانشستر سيتي وواتفورد في الدوري الإنكليزي.

كذلك أحرز محمد صلاح أمام كل من ميلان وبورتو وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
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