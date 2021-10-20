رياضة

مشهد طريف.. صافرة حكم تثير فزع لاعب باريس سان جيرمان

Lebanon 24
20-10-2021 | 08:00
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تحول كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى بطل مشهد طريف سبق انطلاق صافرة مواجهة فريقه لضيفه لايبزيغ الألماني، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وظهر في المشهد مبابي وليونيل ميسي والنجم المغربي أشرف حكيمي، داخل نفق ملعب "حديقة الأمراء"، بانتظار دخول أرضية الميدان لخوض المباراة، إلا أن تأخر باقي اللاعبين دفع الحكم الإيطالي، ماركو غويدا، لإطلاق صافرة في النفق ارتد صداها بقوة.

وقفز مبابي هلعا بطريقة طريفة جدا، بعد أن تفاجأ من الصافرة التي جاءت دون سابق إنذار.

لكن الفزع سرعان ما انجلى بعد دخول النجم الفرنسي أرضية الملعب، حيث افتتح التسجيل بعد مرور 9 دقائق فقط.

وأثار المشهد سخرية بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت اللقطة.

المصدر: روسيا اليوم
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