مشهد طريف.. صافرة حكم تثير فزع لاعب باريس سان جيرمان

تحول كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى بطل مشهد طريف سبق انطلاق صافرة مواجهة فريقه لضيفه لايبزيغ الألماني، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وظهر في المشهد مبابي وليونيل ميسي والنجم المغربي أشرف حكيمي، داخل نفق ملعب "حديقة الأمراء"، بانتظار دخول أرضية الميدان لخوض المباراة، إلا أن تأخر باقي اللاعبين دفع الحكم الإيطالي، ماركو غويدا، لإطلاق صافرة في النفق ارتد صداها بقوة.

وقفز مبابي هلعا بطريقة طريفة جدا، بعد أن تفاجأ من الصافرة التي جاءت دون سابق إنذار.