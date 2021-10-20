رياضة

نيوكاسل يُعلن عن رحيل مدربه ستيف بروس

Lebanon 24
20-10-2021 | 14:00
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أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء رحيل مدربه ستيف بروس عن منصبه بالتراضي.

وكانت خسارة مباراة توتنهام 3-2 آخر مباراة قادها بروس، وهي الأولى للفريق عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي مطلع الشهر الجاري.

وقال نيوكاسل في بيان: يؤكد النادي أن ستيف بروس قد ترك منصبه كمدرب بالتراضي. ويود النادي أن يعبر عن امتنانه لستيف على ما قدم ويتمنى له التوفيق في المستقبل.

 
المصدر: العربية
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