نيوكاسل يُعلن عن رحيل مدربه ستيف بروس

أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء رحيل مدربه ستيف بروس عن منصبه بالتراضي.وكانت خسارة مباراة توتنهام 3-2 آخر مباراة قادها بروس، وهي الأولى للفريق عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي مطلع الشهر الجاري.وقال نيوكاسل في بيان: يؤكد النادي أن ستيف بروس قد ترك منصبه كمدرب بالتراضي. ويود النادي أن يعبر عن امتنانه لستيف على ما قدم ويتمنى له التوفيق في المستقبل.