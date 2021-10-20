رياضة

ماذا قال مانشستر سيتي عن الهجوم على مشجعه بعد مباراة بروج

Lebanon 24
20-10-2021 | 16:00
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علق نادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، على واقعة تعرض أحد مشجعيه للهجوم، بعد مباراة السيتي مع كلوب بروج.

وعبر السيتي، في بيان له، عن صدمته وحزنه البالغ، بعد تعرض مشجعه لهجوم في بلجيكا، عقب فوز مانشستر سيتي 5-1 على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
 
وأكد مانشستر سيتي في بيانه: "نعمل حاليا عن كثب مع كلوب بروج والسلطات البلجيكية والإنجليزية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن ملابسات الحادث".

وأضاف السيتي: "كل مشاعر الدعم والمساندة لعائلة وأصدقاء هذا المشجع المقيم في بلجيكا والذي لا يزال في المستشفى".

من جانبه أصدر نادي كلوب بروج بيانا، أوضح فيه أن النادي أصيب بالصدمة والفزع بعد علمه بالحادث.

وأشار بروج إلى أنه "يرفض بشدة أي سلوك إجرامي داخل الملعب أو خارجه".

يذكر أن وسائل إعلام بريطانية، أفادت مساء أمس الثلاثاء، بأن مشجعا لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز، يقيم في بلجيكا، تعرض لهجوم في درونجن بعد انتهاء مباراة الستي وبروج، وتم نقله إلى العناية الفائقة.
المصدر: سبوتنيك
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