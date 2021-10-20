إبراهيموفيتش ينجو وغريزمان يطرد... ألعاب عنيفة في دوري الأبطال... (فيديو)

شهدت مباراتا ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي، وليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ألعابا خطرة كان بطليها كل من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي أنطوان غريزمان.



وشهد اللقاء الأول تدخلا عنيفا قام به السويدي على سانشيل مانغولو، مدافع بورتو في الدقيقة 87، حيث رفع رجله بطريقة خطرة ليضرب المدافع على وجهه.

واكتفى حكم اللقاء الألماني، فيليكس بريش، بإشهار البطاقة الصفراء وسط ذهول اللاعبين.



من جهة أخرى، لم يسعف الحظ الفرنسي غريزمان الذي تعرض لبطاقة حمراء في لقاء ليفربول وأتلتيكو مدريد بعد لعبة خطيرة كان ضحيتها البرازيلي فيرمينيو، حيث أصيب البرازيلي بوجهه الأمر الذي دعا الحكم لإشهار البطاقة الحمراء.