رياضة

الأسطورة بيليه لعشاقه: أقترب الآن أكثر من المرمى

Lebanon 24
20-10-2021 | 23:00
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دعا أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي أجرى مؤخرا جراحة لاستئصال ورم، عشاقه اليوم الأربعاء إلى بدء الاحتفاء بمسيرته لأنه "يقترب أكثر من المرمى".

وكتب على تويتر: "أدعوكم للاستعداد للاحتفال معي لأنه بنهاية كل يوم أقترب أكثر من المرمى".

ولم يكشف بيليه عن أي تفاصيل لكن لاعب منتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس السابق والذي سيكمل 81 عاما في 23 تشرين الأول في حالة صحية سيئة منذ فترة.
 
ويخضع الآن للعلاج الكيماوي بعد إزالة ورم في القولون.

وكان بيليه الفائز بكأس العالم مع البرازيل أعوام 1958 و1962 و1970 خضع لعملية جراحية في 4 أيلول لإزالة ورم "مشبوه" في القولون تم اكتشافه خلال الفحوصات الروتينية.
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