الأسطورة بيليه لعشاقه: أقترب الآن أكثر من المرمى

دعا أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي أجرى مؤخرا جراحة لاستئصال ورم، عشاقه اليوم الأربعاء إلى بدء الاحتفاء بمسيرته لأنه "يقترب أكثر من المرمى".وكتب على تويتر: "أدعوكم للاستعداد للاحتفال معي لأنه بنهاية كل يوم أقترب أكثر من المرمى".ولم يكشف بيليه عن أي تفاصيل لكن لاعب منتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس السابق والذي سيكمل 81 عاما في 23 تشرين الأول في حالة صحية سيئة منذ فترة.