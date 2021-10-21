رياضة

نجم "وست هام" يتعافى من الجراحة التجميلية (صورة)

Lebanon 24
21-10-2021 | 02:00
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تعافى النجم التشيكي توماس سوتشيك لاعب وسط وست هام يونايتد الانكليزي من الجراحة التجميلية بعد تلقيه ركلة مروعة في الوجه خلال مباراة الفريق أمام إيفرتون.

وكان سالومون روندون لاعب إيفرتون قد وجه ركلة بكل قوته دون قصد، لوجه سوتشيك خلال صراع على الكرة في المباراة.

وقال ديفيد مويس مدرب وست هام:" توماس بخير، كان الأمر مؤلماً بعض الشيء، فقد احتاج لغرز في شفتيه ووجنته وأنفه. هو على ما يرام".

وأضاف:" لا أعتقد أن إصاباته ستحول دون مشاركته، الأمر يتوقف فقط على قرارنا بإراحته أو الدفع به".

وتابع:" خضع لجراحة تجميلية مجددا لأنه احتاج إلى الغرز عقب المباراة، كذلك احتاج إلى غرز في وجنته وأنفه".
 

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