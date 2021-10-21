من هو الهداف الاكبر سنا مع برشلونة في دوري الابطال؟

حقق اللاعب الاسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة رقما مميزا برفقة فريقه في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بعد ان سجل هدفا في مرمى دينامو كييف الاوكراني.ففي الشوط الاول من اللقاء سجل بيكيه الهدف الوحيد لناديه لينتهي الشوط 1 - 0 للبلوغرانا.بهذا الهدف اصبح بيكيه اكبر لاعب يسجل للبرشا في دوري الابطال عن عمر 34 سنة و 260 يوما بعد ان كان الرقم السابق للبرازيلي سيليفينيو عندما سجل للبرشا في مرمى شاختار دونتسيك عام 2008 عن عمر 34 سنة و241 يوما.