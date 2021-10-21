رياضة

رسميا... فاتي مع برشلونة حتى 2027

Lebanon 24
21-10-2021 | 08:00
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اعلن نادي برشلونة تحصين لاعبه الشاب أنسو فاتي بعقد حتى صيف 2027.

وقال برشلونة في بيان رسمي "توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب أنسو فاتي لتجديد عقده حتى 30 حزيران 2027 وتم تحديد الشرط الجزائي بقيمة مليار يورو".

وأضاف البارسا "سيتم إضفاء الطابع الرسمي على العقد الجديد الذي سيربط فاتي بالنادي".
المصدر: وكالات
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