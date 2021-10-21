رسميا... فاتي مع برشلونة حتى 2027

اعلن نادي برشلونة تحصين لاعبه الشاب أنسو فاتي بعقد حتى صيف 2027.وقال برشلونة في بيان رسمي "توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب أنسو فاتي لتجديد عقده حتى 30 حزيران 2027 وتم تحديد الشرط الجزائي بقيمة مليار يورو".وأضاف البارسا "سيتم إضفاء الطابع الرسمي على العقد الجديد الذي سيربط فاتي بالنادي".