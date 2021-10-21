رياضة

محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن... شاهدوا الصور!

Lebanon 24
21-10-2021 | 10:51
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التقى نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بشبيهه المصنوع من الشمع في عرض خاص، هذا الأسبوع، بمتحف مدام توسو في لندن، ووصف العمل بأنه "لا يصدق".

وقال صلاح: "إنها نعمة أن يتم تكريمك وتخليدك بهذه الطريقة"، متابعا: "لم أستطع تصديق ذلك عندما وقفت إلى جانب شبيهي، كان الأمر أشبه بالنظر إلى المرآة.. أتوق لأرى رد فعل الجماهير".

وسيتمكن زوار المتحف من مشاهدة تمثال صلاح الشمعي والتقاط الصور إلى جانبه، بدءاً من الغد، إلى جانب تماثيل لنجوم مثل ديفيد بيكهام المفضل في القائمة الأولى، ومدام هيلين ميرين، وبراد بيت، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام البريطانية.
 
محمد صلاح إلى جانب التمثال
 
النجم محمد صلاح مع تمثاله بمتحف مدام توسو في لندن
المصدر: العربية
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