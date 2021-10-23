رياضة

قيّدوه وسرقوا منزله... تفاصيل السطو المسلح على نجم في البريميرليج

Lebanon 24
23-10-2021 | 05:00
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تعرض أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، لسطو مسلح داخل منزله، حيث تم تقييده رفقة شريكته.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن اللاعب -الذي لم تذكر اسمه- كان متواجدا في منزله الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون جنيه إسترليني، عندما اقتحمه اللصوص.

وأضافت الصحيفة، أن اللصوص كانوا يعتقدون أن اللاعب ليس متواجدا في المنزل، بسبب انضمامه لمنتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، لكنه عاد مبكرا من معسكر الفريق.

وبينما كان يشاهد زملاءه في المنتخب الوطني على شاشة التلفزيون، اقتحم 4 رجال المنزل عبر باب زجاجي، فيما كانت شريكته متواجدة برفقته، وتم الإمساك بهما وتقييدهما قبل سرقة المنزل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من اللاعب: "إنه أسوأ كابوس للجميع. لقد كان شجاعًا جدًا وبذل قصارى جهده، لكنه كان أقل عددًا وكانوا عدوانيين جدًا".

وسلب اللصوص الساعات والمجوهرات والأدوات الكهربائية.

وتسببت السرقة بإحداث صدمة في النادي الذي ينتمي إليه اللاعب، وأضاف المصدر: "يعيش اللاعب حياة هادئة للغاية خارج الملعب، لذلك صُدم من استهدافه. إنه لا يستعرض ثروته ويستمتع بكونه طبيعيًا قدر الإمكان".

ونقلت "ذا صن" عن الشرطة البريطانية قولها: "تم الدخول عنوة إلى العقار وسرقة المجوهرات، إلى جانب أدوات منزلية أخرى. الاستفسارات جارية".
المصدر: وكالات
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