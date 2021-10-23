رياضة

"الأمر ليس بيدي".. هذا ما قاله صلاح عن تجديد تعاقده مع ليفربول

Lebanon 24
23-10-2021 | 08:00
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قال الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه يرغب في الاستمرار مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى اعتزاله لكن مستقبله في ملعب آنفيلد ليس بيده.

ويرتبط صلاح، الذي يتقاسم هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم بسبعة أهداف، بعقد مع ليفربول حتى 2023.

وقال صلاح البالغ عمره 29 عاماً لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: "أود البقاء حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك. الأمر ليس بيدي".

وأضاف"يعتمد الأمر على ما يريده النادي. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق. سيصيبني هذا بالحزن".

وتابع: "الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، لكنه سيجعلني حزيناً للغاية. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

وسيحل ليفربول، صاحب المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر، ضيفاً يوم الأحد على مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز السادس ويتأخر بأربع نقاط خلف غريمه ليفربول بعد ثماني جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز. 
المصدر: الشرق
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