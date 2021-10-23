انتقد حكم الفيديو أمام تشيلسي فكانت الغرامة المالية من نصيبه

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان الجمعة تغريم رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون 20 ألف جنيه إسترليني، بسبب تعليقات ضد حكم الفيديو المساعد خلال الخسارة أمام تشيلسي هذا الشهر.



وتلقى جيمس وارد-براوس قائد ساوثهامبتون بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه كان قد حصل على بطاقة صفراء في البداية بعد تدخل قوي ضد جورجينيو.

ولم يكن هازنهوتل سعيدا بذهاب الحكم مارتن أتكينسون إلى شاشة جانبية في أرض الملعب لمراجعة اللقطة واتخاذ قرار الطرد.



وكتب الاتحاد الإنجليزي على تويتر: "تغريم رالف هازنهوتل من ساوثامبتون 20 ألف جنيه إسترليني (حوالي 27 ألف دولار)، بسبب مخالفة لائحة (A3) ضمن لوائح الاتحاد والمتعلقة بمباراة ضد تشيلسي في الدوري في 2 أكتوبر 2021".



ويحتل ساوثهامبتون المركز 15 برصيد سبع نقاط من ثماني مباريات ويستضيف بيرنلي صاحب المركز 18 السبت.