رياضة

تشيلسي يفوز على نوريتش بـ7 أهداف نظيفة

Lebanon 24
23-10-2021 | 16:00
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دخلت مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي، تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث دخلت سجلات "أثقل الهزائم" في البطولة.

وحقق تشيلسي على ملعبه، انتصارا عريضا، بنتيجة 7-0، على ضيفه نوريتش سيتي، في مباراة عززت مركز نوريتش الأخير بالدوري.

وبالرغم من غياب نجمي الهجوم، البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر، استطاع تشلسي "سحق" نوريتش بالنتيجة العريضة.
وأصبحت النتيجة في المركز العاشر، على قائمة أكبر الهزائم التاريخية في البريميرليغ، من ناحية فارق الأهداف بين الفريقين.

وجاءت الأهداف السبعة جميعها بأقدام لاعبين إنكليز، ثلاثة لمايسن ماونت وهدف لكل من ريس جيمس وبين تشسيلويل وكالوم هادسن أودوي، بينما سجل المدافع الإنكليزي ماكس آرونز هدفا في مرماه.

وأصبح تشيلسي أول ناد في البريميرليغ يسجل له 4 إنكليز أو أكثر في مباراة واحدة، منذ عام 2016، عندما كرر الإنجاز بورنموث.
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