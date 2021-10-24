قبل موقعة ليفربول.. رونالدو يتوعد بإسكات أفواه هؤلاء

تحدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجميع، ووعد "بإسكات الأفواه"، وذلك في مقابلة قبل موقعة مانشستر يونايتد المرتقبة أمام ليفربول، مساء الأحد.





وفي مقابلة مع "سكاي سبورتس"، هاجم رونالدو منتقديه بحدة، ووعد "بإسكاتهم جميعا" بقميص مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو: "بعض الأشخاص لا يريدون أن يروني أسجل الأهداف لأنهم لا يحبونني. أنا أفوز بكل شيء لذلك لن أقلق بشأن من ينتقدني".