رياضة

"الإمبراطور الروسي الأخير" يهزم منافسه الأميركي بالضربة القاضية

Lebanon 24
24-10-2021 | 11:00
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تغلب الروسي فيودور يميليانينكو على منافسه الأميركي تيموتي جونسون بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما يوم السبت، ضمن بطولة BELLATOR 269 للفنون القتالية المختلطة في العاصمة موسكو.

وتمكن فيودور يميليانينكو والمشهور بلقب "الإمبراطور الروسي الأخير" من حسم النزال مبكرا منذ الجولة الأولى عندما إنهال على جونسون بوابل من اللكمات القوية قبل أن يسقط الأخير على أرض الحلبة بضربة قاضية بقبضة يده اليمنى.
 
 
وبهذا الفوز الكاسح، رفع يميليانينكو البالغ 45 عاما رصيده من الانتصارات خلال مسيرته الاحترافية إلى 40 انتصارا مقابل تلقيه 6 هزائم.

يذكر أن "الإمبراطور الروسي الأخير" كان غائبا عن حلبات النزال منذ كانون الأول 2019.
 
في المقابل، تجرع جونسون البالغ 36 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثامنة خلال مسيرته مقابل تحقيقه 15 انتصارا.
 
 
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