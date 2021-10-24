"الإمبراطور الروسي الأخير" يهزم منافسه الأميركي بالضربة القاضية

تغلب الروسي فيودور يميليانينكو على منافسه الأميركي تيموتي جونسون بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما يوم السبت، ضمن بطولة BELLATOR 269 للفنون القتالية المختلطة في العاصمة موسكو.



وتمكن فيودور يميليانينكو والمشهور بلقب "الإمبراطور الروسي الأخير" من حسم النزال مبكرا منذ الجولة الأولى عندما إنهال على جونسون بوابل من اللكمات القوية قبل أن يسقط الأخير على أرض الحلبة بضربة قاضية بقبضة يده اليمنى.

🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021

وبهذا الفوز الكاسح، رفع يميليانينكو البالغ 45 عاما رصيده من الانتصارات خلال مسيرته الاحترافية إلى 40 انتصارا مقابل تلقيه 6 هزائم.



يذكر أن "الإمبراطور الروسي الأخير" كان غائبا عن حلبات النزال منذ كانون الأول 2019.

في المقابل، تجرع جونسون البالغ 36 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثامنة خلال مسيرته مقابل تحقيقه 15 انتصارا.