العداءة الإثيوبية جيدي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون

حطمت العداءة الإثيوبية ليتيسنبت جيدي الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون للسيدات الأحد بعد أن سجلت ساعة واحدة ودقيقتين و52 ثانية في فالنسيا الإسبانية.واقتطعت جيدي البالغة 23 عاما، والتي تحمل أيضا الرقم القياسي العالمي في سباقي خمسة آلاف وعشرة آلاف متر، أكثر من دقيقة من الرقم القياسي السابق لسباق نصف الماراثون والذي سجلته الكينية روث تشيبنجيتيتش هذا العام.وقالت جيدي الحاصلة على برونزية سباق 10 آلاف متر في أولمبياد طوكيو: "السعادة لا تسعني بتحطيم الرقم القياسي العالمي في أول سباق نصف ماراثون أنافس فيه".