25
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
بهدفي ألابا وفاسكيز.. ريال مدريد يجدد فوزه على برشلونة في الكلاسيكو
Lebanon 24
24-10-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدد ريال مدريد تفوقه للمرة الرابعة على التوالي على غريمه التقليدي برشلونة وفاز بنتيجة 2-1 في كلاسيكو الكرة الإسبانية، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا".
وامتلأت مدرجات ملعب "كامب نو" عن آخرها بجماهير برشلونة التي كانت تمني النفس بانتصار طال انتظاره على الفريق الملكي في الكلاسيكو الذي لُعب بدون القائدين السابقين للفريقين ليونيل ميسي وسيرخيو راموس للمرة الأولى منذ سنوات.
واستمر جس النبض بين الفريقين حتى الدقيقة 21 عندما انطلق فينيسيوس جونيور واخترق دفاعات البارسا وسقط داخل المنطقة مطالباً بركلة جزاء، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.
رد برشلونة بهجمة خطيرة قادها ممفيس ديباي الذي أوصل الكرة إلى ديست الذي فشل في إصابة الشباك بعدما وجد نفسه وجهاً لوجه مع الحارس تيبو كورتوا.
واستمر فينيسيوس في تألقه وقاد هجمة مرتدة أوصل الكرة من خلالها إلى رودريجو الذي مرر لدافيد ألابا، وسدد الأخير بيسراه في شباك الحارس تيرشتيجن، معلناً تقددم الريال بهدف في ظهوره الأول في الكلاسيكو.
وكاد جيرارد بيكيه أن يعادل النتيجة لكن رأسيته مرت بجوار القائم في الدقيقة 35، وحاول زميله أنسو فاتي أيضاً لكن كرته تصدى لها ألابا.
وللحد من خطورة فينيسيوس قام رونالدو كومان مدرب برشلونة بالدفع بالبرازيلي فيليبي كوتينيو بديلاً لمينجيزا، موكلاً مهمة رقابة فينيسيوس إلى ديست مع بداية الشوط الثاني.
وحاول كوتينيو هز شباك الميرينجي لكن ألابا كان في المكان المناسب للتصدي لتسديدة البرازيلي، ومثله فعل كورتوا أمام كرة أنسو فاتي.
وبحلول الدقيقة 73 دفع كومان بالمخضرم سيرجيو أجويرو عله يجد الحل السحري أمام مرمى ريال مدريد الذي كان الطرف الأفضل.
وترجمت كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تفوقها إلى هدف في الدقيقة 93 عبر لوكاس فاسكيز.
وبعد 4 دقائق (د.97) نجح أجويرو في هز شباك كورتوا وقلص الفارق لبرشلونة، لكن صافرة الحكم لم تسعف البارسا الذي خسر الكلاسيكو للمرة الرابعة على التوالي.
وبهذا الانتصار استعاد ريال مدريد الصدارة بـ20 نقطة متساوياً مع إشبيلية وريال سوسييداد، في حين تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار الرسمي ينخفض دون الـ1500 ليرة.. هذه فوائده التي لم ننتبه لها
Lebanon 24
الدولار الرسمي ينخفض دون الـ1500 ليرة.. هذه فوائده التي لم ننتبه لها
11:00 | 2021-10-24
24/10/2021 11:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الرابع والأخير من شهر تشرين الأول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج عاطفياً
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الرابع والأخير من شهر تشرين الأول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج عاطفياً
08:00 | 2021-10-24
24/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار مفرحة جدا طال انتظارها لبعض الأبراج.. إبتداءً من الثلاثاء هذا ما يعدكم به الفلك
Lebanon 24
أخبار مفرحة جدا طال انتظارها لبعض الأبراج.. إبتداءً من الثلاثاء هذا ما يعدكم به الفلك
09:10 | 2021-10-24
24/10/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة على طريق المطار.. هذا ما حصل
Lebanon 24
حادثة مرعبة على طريق المطار.. هذا ما حصل
13:21 | 2021-10-24
24/10/2021 01:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفة النقل بين بيروت وبعلبك ترتفع كثيراً.. إليكم الرقم
Lebanon 24
تعرفة النقل بين بيروت وبعلبك ترتفع كثيراً.. إليكم الرقم
14:13 | 2021-10-24
24/10/2021 02:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2021-10-25
غضب في ألمانيا بعد تصريحات كيميش حول لقاح كورونا
02:00 | 2021-10-25
بعد الفوز على مانشستر يونايتد... 5 أرقام قياسية حطمها محمد صلاح
16:00 | 2021-10-24
لغة الأرقام تجيب.. من يحسم الصراع الثنائي بين صلاح ورونالدو؟
14:00 | 2021-10-24
العداءة الإثيوبية جيدي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون
12:48 | 2021-10-24
إنجاز لبناني رياضي في إيطاليا.. مازن قيس يتألّق في عالم الملاكمة
11:00 | 2021-10-24
"الإمبراطور الروسي الأخير" يهزم منافسه الأميركي بالضربة القاضية
فيديو
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
11:00 | 2021-10-24
25/10/2021 13:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-24
25/10/2021 13:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2021-10-24
25/10/2021 13:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact