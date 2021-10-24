رياضة

بهدفي ألابا وفاسكيز.. ريال مدريد يجدد فوزه على برشلونة في الكلاسيكو

Lebanon 24
24-10-2021 | 23:00
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جدد ريال مدريد تفوقه للمرة الرابعة على التوالي على غريمه التقليدي برشلونة وفاز بنتيجة 2-1 في كلاسيكو الكرة الإسبانية، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وامتلأت مدرجات ملعب "كامب نو" عن آخرها بجماهير برشلونة التي كانت تمني النفس بانتصار طال انتظاره على الفريق الملكي في الكلاسيكو الذي لُعب بدون القائدين السابقين للفريقين ليونيل ميسي وسيرخيو راموس للمرة الأولى منذ سنوات.

واستمر جس النبض بين الفريقين حتى الدقيقة 21 عندما انطلق فينيسيوس جونيور واخترق دفاعات البارسا وسقط داخل المنطقة مطالباً بركلة جزاء، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

رد برشلونة بهجمة خطيرة قادها ممفيس ديباي الذي أوصل الكرة إلى ديست الذي فشل في إصابة الشباك بعدما وجد نفسه وجهاً لوجه مع الحارس تيبو كورتوا.

واستمر فينيسيوس في تألقه وقاد هجمة مرتدة أوصل الكرة من خلالها إلى رودريجو الذي مرر لدافيد ألابا، وسدد الأخير بيسراه في شباك الحارس تيرشتيجن، معلناً تقددم الريال بهدف في ظهوره الأول في الكلاسيكو.

وكاد جيرارد بيكيه أن يعادل النتيجة لكن رأسيته مرت بجوار القائم في الدقيقة 35، وحاول زميله أنسو فاتي أيضاً لكن كرته تصدى لها ألابا.
وللحد من خطورة فينيسيوس قام رونالدو كومان مدرب برشلونة بالدفع بالبرازيلي فيليبي كوتينيو بديلاً لمينجيزا، موكلاً مهمة رقابة فينيسيوس إلى ديست مع بداية الشوط الثاني.

وحاول كوتينيو هز شباك الميرينجي لكن ألابا كان في المكان المناسب للتصدي لتسديدة البرازيلي، ومثله فعل كورتوا أمام كرة أنسو فاتي.

وبحلول الدقيقة 73 دفع كومان بالمخضرم سيرجيو أجويرو عله يجد الحل السحري أمام مرمى ريال مدريد الذي كان الطرف الأفضل.

وترجمت كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تفوقها إلى هدف في الدقيقة 93 عبر لوكاس فاسكيز.

وبعد 4 دقائق (د.97) نجح أجويرو في هز شباك كورتوا وقلص الفارق لبرشلونة، لكن صافرة الحكم لم تسعف البارسا الذي خسر الكلاسيكو للمرة الرابعة على التوالي.

وبهذا الانتصار استعاد ريال مدريد الصدارة بـ20 نقطة متساوياً مع إشبيلية وريال سوسييداد، في حين تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع.
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