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رياضة
بعد الفوز على مانشستر يونايتد... 5 أرقام قياسية حطمها محمد صلاح
Lebanon 24
25-10-2021
|
02:00
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يعيش النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فترة تألق غير مسبوق في مسيرته الكروية، حيث واصل تحطيم الأرقام القياسية وإضافة المزيد من الإنجازات على عدة مستويات.
وقالت بوابة "أخبار اليوم" إنه بعدما قاد صلاح، فريقه لهزيمة مانشستر يونايتد بنتيجة ثقيلة وهي 5-0، حطم 5 أرقام قياسية جديدة، حيث عزز صلاح لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي إلى 10 أهداف، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.
في السياق ذاته، رفع محمد صلاح عدد أهدافه فى الدورى الإنجليزى لـ 106 هدفا بعدما سجل فى مرمى مانشستر يونايتد خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب الأخير، كما حطم صلاح رقم الإيفواري دروجبا ليعتلي عرش الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي، حيث سجل محمد صلاح 106 هدفًا حتى الآن في الدوري الإنجليزي.
وعلى صعيد تسجيل الأهداف في مباريات متتالية، فقد سجل صلاح في 10 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب في تاريخ فريق ليفربول يصل إلى هذا الرقم.
وأخيرا، أصبح الملك المصري ثاني لاعب يسجل في 5 مباريات خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي مع ليفربول، ليعادل بذلك رقما تاريخيا خالدا في تاريخ الريدز عمره 119 عاما منذ عام 1902، والذي حققه سام ريبولد.
يذكر أن صلاح، كان قد أدلى بتصريحات لشبكة سكاي سبورتس، علق فيها على فوز فريقه بخماسية نظيفة في ملعب أولد ترافورد، بـ"الشيء العظيم"، مؤكدا أن الفريق كان يعلم أن المباراة ستكون صعبة ومحتدمة، وسيطر على المباراة بنسبة 100 % منذ البداية.
المصدر: سبوتنيك
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