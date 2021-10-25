رياضة

رونالدو: اللوم يقع علينا

Lebanon 24
25-10-2021 | 15:00
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علّق كريستيانو رونالدو على هزيمة فريقه مانشستر يونايتد 5-0 أمام فريق ليفربول على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز. ولقد كتب رونالدو على حسابه الرسمي على إنستغرام: "في بعض الأحيان لا تكون النتيجة هي النتيجة التي نكافح من أجلها. أحيانًا لا تكون النتيجة هي النتيجة التي نريدها. وهذه الخسارة تحسب علينا، علينا فقط، لأنه لا يوجد أحد نلومه. كانت جماهيرنا مرة أخرى مذهلين في دعمها المستمر. إنهم يستحقون أفضل من هذا، وأفضل بكثير، والأمر متروك لنا لتقديمه. الوقت الان لتحقيق ذلك!".
 
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