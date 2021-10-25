بات الفتى المراهق، بابلو مارتن جافيرا، المعروف بـ"جافي"، أصغر لاعب يشارك أساسيا في "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد لهذا القرن، وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.ويبدو أن لاعب خط برشلونة، البالغ من العمر 17 عاما، قد حقق حلمه بالمشاركة في الكلاسيكو بعدما دفع به المدرب الهولندي، دونالد كومان، أساسيا في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد على استاد "الكامب نو" معقل العملاق الكتالوني.وبلغ عمر جافي، عندما شارك في مباراة أمس، 17 عامًا و80 يومًا، وبذلك يعتبر أصغر لاعب يبدأ مباراة كلاسيكو لهذا القرن، بيد أنه زميله في الفريق، النجم أنستو فاتي، الذي ورث القميص رقم عشرة عن الأسطورة، ليونيل ميسي، لا يزال يعتبر أصغر لاعب شارك في الكلاسيكو الإسباني بعمر 17 عامًا و 48 يومًا في ديسمبر 2019، ولكنه لم يشارك أساسيا بل كان بديلا للاعب آخر في الشوط الثاني.وقبل ذلك كان جافي قد دخل التاريخ عندما أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يشارك مع المنتخب الإسباني لكرة القدم.وكان جافي قد لعب في وقت سابق من هذا الشهر ضد منتخب إيطاليا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا. وكان عمره بالضبط 17 عاما و62 يوما ليصبح أصغر من يمثل "الماتادور" في تاريخ إسبانيا.وانتهت المباراة وقتها بفوز المنتخب الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد.من جانب آخر، عبر مدرب برشلونة عن حزنه لخسارة الكلاسيكو، لاسيما أنها المرة الرابعة على التوالي التي يهزم في ريال مدريد برشلونة.وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "لست فرحا بنتيجة المباراة، وأعتقد أن فريقنا كان جيداً في الشوط الأول، وكانت لدينا فرصة للتقدم عن طريق (اللاعب الأميركي) ديست، وكنا نعرف أنهم سيعقدون الأمور علينا أكثر لو تقدموا في النتيجة بسبب أسلوب لعبهم".