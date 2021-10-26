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رياضة
أداء صلاح خطف الأضواء من زميله؟
Lebanon 24
26-10-2021
|
09:00
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تسلطت الأضواء على المصري محمد صلاح بفضل أهدافه الثلاثة في فوز ليفربول 5-صفر على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد، لكن مدربه يورغن كلوب كال المديح لأداء روبرتو فيرمينو في مركز المهاجم غير الصريح أو الوهمي.
وسجل صلاح 15 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم بينما أحرز فيرمينو، الذي يلعب كمهاجم لكنه يقوم بدور أعمق لربط اللاعب، ستة أهداف.
وقال كلوب: صلاح استحوذ على الكثير من الاهتمام ويستحق ذلك، لكن فيرمينو بالنسبة للناس التي تفهم في كرة القدم، أنا متأكد أنه بعد اعتزاله سيكتب الناس الكثير من الكتب عن أدائه في مركز المهاجم الوهمي رقم 9.
وتابع: لا أقول أنه اخترع هذا المركز أو فعلنا ذلك نحن، لكن الطريقة التي يلعب بها من وقت لآخر يبدو الأمر هكذا، توجد أشياء كثيرة مختلفة يمكن فعلها في الملعب بعضها دفاعي وما فعله في هذا الجزء الليلة الماضية كان مذهلا تماما. على الصعيد الهجومي فهو لاعب يربط بين الخطوط واللاعبين ومن وقت لاخر يشكل خطورة على مرمى المنافس أيضا.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد تسع مباريات، ويتأخر بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر.
المصدر: العربية
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