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رياضة
بالجملة... عقوبات على مدربي الدوري الايطالي
Lebanon 24
26-10-2021
|
08:00
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فرضت لجنة القيم والإنضباط في الإتحاد الإيطالي عقوبة الإيقاف على كل من مدرب نادي روما جوزيه مورينيو ومدرب نابولي لوتشيانو سباليتي، ومدرب الانتر سيموني إنزاغي ومدرب اتالانتا جيان بييرو غاسبريني خلال المباريات المقبلة لفرقهم في الكالتشيو الايطالي بعد تلقي البطاقة الحمراء خلال الجولة الماضية .
حيث تم طرد جميع المدربين بسبب الاعتراض خلال مباريات الدوري الإيطالي في نهاية الأسبوع الماضي فيما يواجه روما ومورينيو عقوبة مضاعفة بسبب الهتافات العنصرية .
وتم تغريم كل من سباليتي وغاسبريني بمبلغ 5 آلاف يورو بسبب الغضب الشديد وسيتم تعليقهم جميعًا لمباريات منتصف الأسبوع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الأسبوع العاشر.
فيما تم تغريم روما 10 آلاف يورو لمشجعيه الذين أطلقوا هتافات ضد مدينة نابولي وتم فتح تحقيق إضافي في هتاف عنصري آخر موجه بالتحديد إلى مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين.
المصدر: وكالات
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