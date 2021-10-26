راموس يطلق وصفا جديدا على ميسي... ماذا قال؟

أشاد سيرخيو راموس، بزميليه في نادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمغربي أشرف حكيمي، وذلك قبيل خوض المدافع الإسباني أولى مبارياته بالقميص الباريسي.ووصف راموس زميله الجديد ميسي بـ"العبقري"، بينما شبه حكيمي الذي سبق ولعب بجانبه في ريال مدريد، بـ"البرق الخاطف"، وذلك في إشارة إلى السرعة الكبيرة التي يتمتع بها الظهير الأيمن لمنتخب "أسود الأطلس".وكان راموس، انضم إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يخض أي مباراة حتى الآن مع فريقه الجديد لمعاناته من الإصابة.ويتوقع أن يخوض المدافع المخضرم أول مباراة له مع باريس سان جيرمان الجمعة المقبل، ضد ليل لحساب الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.