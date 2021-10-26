محامي مارادونا يصف قرار أسرته بعلاجه خارج المستشفى بـ"الجنون"

وصف ماتياس مورلا، محامي الأرجنتيني أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية دييغو مارادونا، إن الرعاية الطبية السيئة للغاية كانت سبب وفاته.



وأدلى مورلا يوم الاثنين في بوينس آيرس بشهادته في جلسة استماع يتم خلالها التحقيق في أسباب وفاة مارادونا. وبحسب قوله، فإن الرعاية الطبية لمارادونا لم تقدم بشكل صحيح وكانت "سيئة للغاية".

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مورلا قوله: "لقد تم ارتكاب العديد من الأخطاء التي تسببت بموت دييغو، وقاموا بضخ وضخ في جسمه المتعب حتى انفجر قلبه".

وفقا لمورلا، خلال زيارته الأخيرة لمارادونا، كان لديه "صوت غريب مثل الروبوت، عال جدا ومتقطع". بالإضافة إلى ذلك، وصف المحامي قرار الأسرة بعلاج مارادونا خارج المستشفى بأنه "جنون".