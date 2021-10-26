رياضة

هدف صلاح يخرج رونالدو عن طوره ويدفعه للسخرية من مدربه (فيديو)

Lebanon 24
26-10-2021 | 16:00
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تكبد مانشستر يونايتد، خسارة مذله على أرضه أمام غريمه ليفربول بخماسية دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ليصبح مدرب "الشياطين الحمر"، أولي جونار سولشار تحت ضغط شديد.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن تلقي مانشستر خمس هزائم في آخر تسع مباريات، تركت النادي بدون إشارة واضحة إلى أين يتجه.
وأضافت أنه نتيجة لذلك، يتعرض سولشار لضغوط شديدة من قبل الجماهير، ويفكر قادة يونايتد في إمكانية إقالة المدرب النرويجي.

ووفقا لـ"ميرور"، فإن مشجعي مانشستر يونايتد يعتقدون أن نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو سخر من تكتيكات سولشار، في المباراة الأخيرة ضد ليفربول.

وتناقل المشجعون، مقطع فيديو لسولشار وهو يوجه تعليمات للاعبي مانشستر يونايتد خلال احتفال لاعبي ليفربول بالهدف الرابع الذي سجله النجم المصري محمد صلاح في شباك اليونايتد قبيل نهاية الشوط الأول، في المقابل بدا وكأن رونالدو يسخر من تعليمات سولشار حيث ظهر وهو يؤدي حركات مدربه بطريقة غاضبة وساخرة. 
 
 
وهناك شبه إجماع في الصحافة الإنجليزية على أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي سيكون خليفة سولشار في حالة إقالة الأخير من منصبه.

وذكرت تقارير إنجليزية أن كونتي منفتح على تولي الوظيفة لكنه يريد التحدث أولا إلى إدارة يونايتد حول مشروعها.
المصدر: روسيا اليوم
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