رياضة

"ماركا": هذا هو المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية

Lebanon 24
26-10-2021 | 23:00
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تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة النجوم الأكثر حظًّا في الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح سنويًّا لأفضل لاعب في العالم، وذلك وفقًا لاستفتاء أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحصل ميسي (34 عامًا)، على نسبة 34% من أصوات قراء صحيفة "ماركا-MARCA" المدريدية، بالرغم من رحيل "البرغوث" عن الدوري الإسباني وبرشلونة، وانتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
 
واحتل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد المركز الثاني في الاستفتاء بحصوله على 26% من نسبة الأصوات، ويليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ بنسبة 11%.

وتوج ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة، قبل أن يقود منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كوبا أميركا، وهي أول بطولة يفوز بها مع "التانغو"، وسجل "البرغوث" 40 هدفا، خلال عام 2021، إضافة إلى 14 تمريرة حاسمة في 48 مباراة مع برشلونة وباريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين.

ويحظى النجم الآرجنتيني بدعم كبير للفوز بالكرة الذهبية حتى من بعض منافسيه للتتويج بها، وأبرزهم الإيطالي جورجينيو، الفائز بلقب بطل كأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده، ودوري أبطال أوروبا مع فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي اعترف مؤخرًا بأنه يعتقد أن ميسي يستحق الفوز بها.
 
 
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