رياضة

ضربة موجعة لليفربول

Lebanon 24
26-10-2021 | 16:00
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أكد بيب ليندرز، مساعد مدرب ليفربول، أن لاعب الوسط جيمس ميلنر، سيغيب حتى التوقف الدولي الشهر المقبل بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في مباراة "الريدز" الأخيرة ضد مانشستر يونايتد.

وقال ليندرز قبل مواجهة "برستون نورث إند" المقررة غدا الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية، إن لاعب الوسط نابي كيتا، نجا من إصابة خطيرة بعد تدخل عنيف من بول بوغبا لاعب يونايتد حصل بسببها الدولي الفرنسي على بطاقة حمراء.
 
وتم استبدال ميلنر وكيتا في المباراة التي أقيمت في معقل مانشستر يونايتد "أولد ترافورد"، الأحد الماضي.

وقال ليندرز للصحفيين "شعر ميلنر بشد في عضلات الفخذ الخلفية. يبدو أنه سيغيب حتى التوقف الدولي".

وأضاف: "بالنسبة لكيتا أشعر بامتنان شديد لتقنية الفيديو التي تساعد في حماية اللاعبين".

وتابع: "ربما في بعض الأحيان لا تعجبنا بعض القرارات التي يتخذها حكم الفيديو المساعد لكن التقنية صممت لحماية اللاعبين. من حسن حظ كيتا إصابته بكدمة فقط".

وقال مساعد مدرب ليفربول إن لاعب الوسط تياغو ألكانتارا، يقترب من العودة بعد إصابته في ربلة الساق، بينما تعافى فابينيو أيضًا من مشكلة في الركبة أدت إلى استبعاده من مباراة يونايتد.
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