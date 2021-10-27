22
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
اصابة مهاجم فيورنتينا بفيروس كورونا
Lebanon 24
27-10-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيكون نادي فيورنتينا مضطرا للاستغناء عن خدمات المهاجم نيكولاس غونزاليس أمام لاتسيو بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد 19.
وسجل المهاجم هدفا في الفوز 3-0 بالدوري الإيطالي على كالياري وكان من المتوقع أن يبدأ ضد لاتسيو.
ومع ذلك يؤكد بيان صادر عن النادي أن نتائج اختبار غونزاليس إيجابية لكوفيد 19 ولم تظهر عليه أعراض وقد وُضع بالفعل في عزلة ذاتية.
وتعتبر هذه الاصابة ضربة للمدرب فينتشنزو إيتاليانو الذي سيضطر بالفعل إلى الاستغناء عن بارتلومي دراغوفسكي المصاب وإريك بولغار.
كما عاد ريكاردو سوتيل بعد غيابه عن مباراة كالياري من خلال الإيقاف لمباراة واحدة.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج محظوظة بكسب المال.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج محظوظة بكسب المال.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-27
27/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سارة للبنانيين بعد الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة الرواتب.. هذا ما كشفه وزير العمل
Lebanon 24
أخبار سارة للبنانيين بعد الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة الرواتب.. هذا ما كشفه وزير العمل
07:16 | 2021-10-27
27/10/2021 07:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلفيات كلام الحريري عن جعجع بشأن أحداث الطيونة.. هل عاد "التقارب"؟
Lebanon 24
خلفيات كلام الحريري عن جعجع بشأن أحداث الطيونة.. هل عاد "التقارب"؟
06:00 | 2021-10-27
27/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هام جداً.. هكذا تتعرفون على الدولار المزور بدون استخدام أجهزة الكشف
Lebanon 24
هام جداً.. هكذا تتعرفون على الدولار المزور بدون استخدام أجهزة الكشف
03:00 | 2021-10-27
27/10/2021 03:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
امطار ورعد.. اعتبارا" من هذا اليوم!
Lebanon 24
امطار ورعد.. اعتبارا" من هذا اليوم!
03:51 | 2021-10-27
27/10/2021 03:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2021-10-27
برشلونة يتلقى ضربة موجعة
16:00 | 2021-10-27
صلاح يحدد شروطه لتجديد عقده مع ليفربول.. وريال مدريد يراقب
14:00 | 2021-10-27
الإصابة تبعد نجم "سان جيرمان" عن الملاعب لأربعة أسابيع
11:00 | 2021-10-27
نادال: أدعم بنزيما للفوز بالكرة الذهبية
08:00 | 2021-10-27
ثلاثة أسباب تمنع صلاح من حصد الكرة الذهبية... ما هي؟
02:00 | 2021-10-27
هذا هو موعد تنفيذ عقوبة السجن بحق لوكاس هرنانديز
فيديو
أحدث سيارة عائلية متطورة من "هيونداي"... تعرفوا على ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
أحدث سيارة عائلية متطورة من "هيونداي"... تعرفوا على ميزاتها (فيديو)
16:00 | 2021-10-27
28/10/2021 00:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
11:00 | 2021-10-24
28/10/2021 00:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-24
28/10/2021 00:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact