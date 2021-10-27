اصابة مهاجم فيورنتينا بفيروس كورونا

سيكون نادي فيورنتينا مضطرا للاستغناء عن خدمات المهاجم نيكولاس غونزاليس أمام لاتسيو بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد 19.وسجل المهاجم هدفا في الفوز 3-0 بالدوري الإيطالي على كالياري وكان من المتوقع أن يبدأ ضد لاتسيو.ومع ذلك يؤكد بيان صادر عن النادي أن نتائج اختبار غونزاليس إيجابية لكوفيد 19 ولم تظهر عليه أعراض وقد وُضع بالفعل في عزلة ذاتية.وتعتبر هذه الاصابة ضربة للمدرب فينتشنزو إيتاليانو الذي سيضطر بالفعل إلى الاستغناء عن بارتلومي دراغوفسكي المصاب وإريك بولغار.كما عاد ريكاردو سوتيل بعد غيابه عن مباراة كالياري من خلال الإيقاف لمباراة واحدة.