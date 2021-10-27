نادال: أدعم بنزيما للفوز بالكرة الذهبية

أعرب أسطورة التنس، الإسباني رافائيل نادال عن دعمه لمهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021.وكتب المصنف أولا عالميا سابقا عبر حسابه على "تويتر": "أقدر بنزيما كثيرا كلاعب، لما أظهره من التزام رياضي واحتراف في سنه. حظا سعيدا ودعمي لك للفوز بالكرة الذهبية".