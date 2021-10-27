رياضة

نادال: أدعم بنزيما للفوز بالكرة الذهبية

Lebanon 24
27-10-2021 | 11:00
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أعرب أسطورة التنس، الإسباني رافائيل نادال عن دعمه لمهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021.

وكتب المصنف أولا عالميا سابقا عبر حسابه على "تويتر": "أقدر بنزيما كثيرا كلاعب، لما أظهره من التزام رياضي واحتراف في سنه. حظا سعيدا ودعمي لك للفوز بالكرة الذهبية".

المصدر: روسيا اليوم
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