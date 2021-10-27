رياضة

الإصابة تبعد نجم "سان جيرمان" عن الملاعب لأربعة أسابيع

Lebanon 24
27-10-2021 | 14:00
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أعلن باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن نجم خط وسطه، الإيطالي ماركو فيراتي، سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع، بسبب إصابة تعرض لها في لقاء مارسيليا الأحد الماضي.

وأفاد النادي الباريسي في بيان، بأن فيراتي (28 عاما)، يعاني "من إصابة في الورك الأيسر. من المتوقع أن يغيب لفترة 4 أسابيع اعتمادا على مدى تطور حالته".

وأصيب اللاعب الدولي الإيطالي خلال لقاء مارسليا (0-0) ضمن منافسات المرحلة الـ11 من الدوري الفر نسي، ليخرج قبل نهاية الشوط الأول تاركا مكانه للسنغالي إدريسا غانا غي.

وسيخسر سان جيرمان جهود فيراتي، الذي كان سيغيب بسبب الإيقاف عن مباراة الفريق ضد ليل الجمعة المقبل، أمام لايبزيغ الألماني في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما سيغيب اللاعب عن العديد من المباريات المهمة محليا وقاريا لمنتخب بلاده  والذي توج معه بطلا لكأس أوروبا في نسختها الأخيرة في الصيف الماضي.
المصدر: روسيا اليوم
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