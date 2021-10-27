رياضة

برشلونة يتلقى ضربة موجعة

Lebanon 24
27-10-2021 | 16:00
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أعلن نادي برشلونة أن مهاجمه الدولي الإسباني الواعد أنسو فاتي، يعاني من آلام في ركبته اليمنى وسيغيب عن مواجهة رايو فايكانو اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني.

واضطر مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان إلى استبدال فاتي بالأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 74 من الكلاسيكو الذي خسره "البارسا" أمام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد الأحد الماضي في "كامب نو"، بسبب ألم في ركبته اليسرى، بعد أن سقط عليه مدافع النادي الملكي الدولي النمساوي دافيد ألابا دون قصد.
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