رياضة

خاميس رودريغيز يفتتح سجله التهديفي في دوري نجوم قطر؟ (فيديو)

Lebanon 24
27-10-2021 | 23:00
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افتتح النجم الكولومبي خاميس رودريغيز سجله التهديفي بقميص نادي الريان خلال مباراته أمام ضيفه السيلية (4-2) التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وسجل خاميس رودريغيز هدف الفوز الثالث للريان في الدقيقة 74 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد أحمد بن علي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى السيلية، بعد تلاعبه بأحد المدافعين بمهارة.
 
 
ورفع نادي الريان رصيده بعد هذا إلى 9 نقاط، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

بينما يقبع نادي السيلية في قاع ترتيب دوري نجوم قطر لكرة القدم، برصيد أربع نقاط فقط.
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