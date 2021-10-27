خاميس رودريغيز يفتتح سجله التهديفي في دوري نجوم قطر؟ (فيديو)

افتتح النجم الكولومبي خاميس رودريغيز سجله التهديفي بقميص نادي الريان خلال مباراته أمام ضيفه السيلية (4-2) التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.



وسجل خاميس رودريغيز هدف الفوز الثالث للريان في الدقيقة 74 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد أحمد بن علي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى السيلية، بعد تلاعبه بأحد المدافعين بمهارة.

خاميس رودريغيز لاعب ايفرتون السابق سجل اليوم اولى اهدافه بالدوري القطري مع نادي الريان.

pic.twitter.com/wb0wHJYaF3 — E P L W O R L D (@EPLworld) October 26, 2021

ورفع نادي الريان رصيده بعد هذا إلى 9 نقاط، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.



بينما يقبع نادي السيلية في قاع ترتيب دوري نجوم قطر لكرة القدم، برصيد أربع نقاط فقط.