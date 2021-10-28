بأغنية... جماهير ليفربول تطالب ببقاء محمد صلاح بالنادي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، أغنية جديدة أطلقتها جماهير فريق ليفربول الإنجليزي تحتفي بالنجم المصري محمد صلاح، وتطالب إدارة النادي بالتجديد له وبقائه في الفريق.



وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن الأغنية جاءت بعد الفوز الكبير لليفربول على مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بخماسية نظيفة، سجل منها صلاح "هاتريك".

وحثت جماهير الريدز إدارة النادي وملاكه على الموافقة على شروط صلاح للتجديد والبقاء في ضمن صفوف الفريق لأعوام مقبلة.