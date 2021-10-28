رياضة

بأغنية... جماهير ليفربول تطالب ببقاء محمد صلاح بالنادي

Lebanon 24
28-10-2021 | 05:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، أغنية جديدة أطلقتها جماهير فريق ليفربول الإنجليزي تحتفي بالنجم المصري محمد صلاح، وتطالب إدارة النادي بالتجديد له وبقائه في الفريق.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن الأغنية جاءت بعد الفوز الكبير لليفربول على مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بخماسية نظيفة، سجل منها صلاح "هاتريك".
 
وحثت جماهير الريدز إدارة النادي وملاكه على الموافقة على شروط صلاح للتجديد والبقاء في ضمن صفوف الفريق لأعوام مقبلة.
 
وعبّر عشاق ليفربول عن هذه المطالب في أغنية جديدة، يقولون فيها: "المصري الرائع هو ما نحتاجه، محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي".
وتتابع الأغنية: "جون هنري اعطه ما يستحق.. صلاح هو الأفضل على وجه الأرض".

وجون هنري، هو رجل أعمال أمريكي، مالك مجموعة (Fenway Sports Group) "FSG" التي تمتلك نادي ليفربول.
المصدر: سبوتنيك
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