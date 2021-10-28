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رياضة
رسميًا... إقالة كومان من تدريب برشلونة
Lebanon 24
28-10-2021
|
08:00
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قررت إدارة نادي برشلونة بقيادة لابورتا إقالة رونالد كومان من تدريب الفريق الأول وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية كان اخرها الخسارة من أمام رايو فيكانو بهدف دون رد.
واصل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة نتائجه الهزيلة وخسر أمام مضيفه فريق رايو فاليكانو بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء.
وجاءت هذه الخسارة بعد أيام قليلة من سقوط فريق برشلونة أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بنتيجة 2-1 ليؤكد كومان عد قدرته في قيادة الفريق بالشكل الجيد.
وسجل هدف فريق رايو فاليكانو الوحيد النجم الكولومبي راداميل فالكاو بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة، وحصل فريق برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 73 أهدرها المهاجم الهولندي ممفيس ديباي.
وبهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة عند 15 نقطة، يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما صعد رايو فاليكانو إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة ويرحل كومان عن تدريب برشلونة .
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