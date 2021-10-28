تشافي خليفة كومان في قيادة برشلونة

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى توصل نادي برشلونة لاتفاق مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، لتولي القيادة الفنية للفريق.فحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن رئيس النادي الإسباني، خوان لابورتا، قد اختار تشافي لقيادة الفريق في المراحل القادمة.وأفاد التقرير، بأن برشلونة وتشافي استقرا على أسماء الجهاز الفني المعاون الذي سيحضر معه، وبات على الفريق التفاوض مع نادي "السد" القطري من أجل عملية الانتقال.هذا وكان برشلونة قد أعلن إقالة مدربه الهولندي كومان في ظل النتائج السيئة للفريق.ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية وريال بيتيس أصحاب الصدارة بـ21 نقطة.