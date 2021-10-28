ماذا قال غوارديولا بعد إقصاء مانشستر سيتي من كأس الرابطة؟

خرج مانشستر سيتي، من الدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية، بسقوطه بركلات الترجيح (3-5) أمام وست هام يونايتد، أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.ورغم أن المسابقة تأتي في المرتبة الثالثة من ناحية الأهمية في إنجلترا، فإنها تحمل مكانة خاصة لمدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الذي حقق لقبها أربع مرات تواليا.ودفع غوارديولا بتشكيلة قوية أمام وست هام، على عكس ما يقوم به معظم المدربين بإشراك الفريق الرديف، إذ شارك كل من رحيم سترلينغ، الجزائري رياض محرز، البلجيكي كيفن دي بروين، البرازيلي فرناندينو، والألماني إيلكاي غوندوغان، كلاعبين أساسيين.وسيطر "السيتي" استحواذا وفرصا على المباراة، لكنه فشل في ترجمة فرصه ليحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسم الحظ فيها لنادي وست هام.وأبدى غوارديولا تحسره على إقصاء فريقه حيث قال بعد المباراة: "لقد لعبنا بشكل جيد، وكانت لدينا فرص في المباراة ضد خصم يعرف كيف يدافع. في ركلات الترجيح، كانوا أفضل منا".وأضاف: "كانت هذه واحدة من أصعب مبارياتنا ضدهم.. هم الآن في الدور ربع النهائي من هذه البطولة. وست هام فريق رائع مع مدرب رائع".