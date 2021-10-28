رياضة

خطأ فادح من حارس مرمى يسفر عن هدف بـ"مقصية" (فيديو)

Lebanon 24
28-10-2021 | 23:00
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تغلب فريق بورتلاند تمبرز على ضيفه سان خوسيه إيرثكويكس (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ32 للمجموعة الغربية من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

وشهدت الدقيقة 55 من زمن اللقاء، ارتكاب جيمس مارسينكوسكي، حارس مرمى فريق سان خوسيه إيرثكويكس خطأ فادحًا أسفر عن الهدف الثاني في شباكه، سجله المهاجم الكولومبي ديرون أسبريلا بتسديدة "مقصية" رائعة.
 
 
بينما سجل المهاجم الكولومبي الآخر، يمي شارا، الهدف الأول عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للمباراة.

ورفع نادي بورتلاند تمبرز رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الغربية للدوري.

في المقابل، توقف رصيد فريق سان خوسيه إيرثكويكس عند 37 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم الترتيب.
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