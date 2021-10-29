ملياردير يقترب من الاستحواذ على "وست هام"

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن ملياردير تشيكي اقترب من الموافقة على شراء حصة كبيرة في نادي وست هام يونايتد يمكن أن تؤدي إلى استحواذ كامل.دانييل كريتينسكي، الذي يمتلك نادي سبارتا براغ التشيكي في الدرجة الأولى ولديه حصص كبيرة في رويال ميل وجي سينسبري، يجري محادثات متقدمة للحصول على حصة بنسبة 27 في المائة في نادي الدوري الإنكليزي الممتاز.يمكن الإعلان عن الصفقة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر تشرين الثاني، عندما يلعب هامرز أمام ليفربول في استاد لندن.