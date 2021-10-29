رياضة

أول تعليق لتشافي عن إمكانية تدريبه برشلونة... ماذا قال؟

Lebanon 24
29-10-2021 | 11:00
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قال الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري والمرشح بقوة لخلافة الهولندي رونالد كومان في تدريب نادي برشلونة، إنه يركز على عمله مع فريقه القطري ولن يتحدث راهنا عن أي شيء آخر.

وقبل مواجهة الأهلي في الدوري القطري، نقل موقع السد عن تشافي في مؤتمر صحفي تعليقا حول ما أشيع عن انتقاله قريبا لبرشلونة، وقال: " أنا حاليا أركز في عملي مع السد، لا أستطيع الحديث عن أي شيء آخر".

وكان برشلونة، بطل إسبانيا 26 مرة وأوروبا 5 مرات، أقال في وقت متأخر من ليل الأربعاء-الخميس كومان بعد 14 شهرا من تعيينه، وذلك بعد خسارة جديدة في الدوري المحلي لكرة القدم أمام رايو فايكانو.

وأعلن النادي الكتالوني، أمس الخميس، تعيين ظهيره الأيسر السابق ومدرب فريق الرديف راهنا، سيرجي بارخوان، مدربا مؤقتا.
المصدر: روسيا اليوم
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