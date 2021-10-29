22
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
فيروس كورونا يصيب لاعبي أرسنال قبيل مواجهة ليستر سيتي
Lebanon 24
29-10-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، أن العديد من لاعبي فريقه يعانون من فيروس كورونا قبيل مواجهة ليستر سيتي، غدا السبت، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحرم الفيروس المدافع الإسباني، بابلو ماري، من المشاركة في الفوز ضد ليدز يونايتد في الدور الرابع من كأس الرابطة، الثلاثاء الماضي، فيما أكد أرتيتا أنه أجبر على إخراج المدافع بن وايت، في أوائل الشوط الثاني للأسباب ذاتها.
ولم يتمرن وايت، الذي وصل الى أرسنال في تموز الفائت مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، منذ لقاء ليدز، وقد يغيب لاعبون آخرون عن مواجهة ليستر.
وقال أرتيتا، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي على هامش لقاء فريقه ضد ليستر: "شعر بعض لاعبي فريقنا بتوعك، آلام في المعدة وأمور من هذا القبيل. نأمل أن يتحسن الجميع".
وتابع "لم يتمرن (وايت) بعد لذا علينا الانتظار لنرى كيف يشعر واتخاذ القرار في حينه. لم يستطع آخرون التمرن، كما تعرض البعض لإصابات طفيفة في المباراة ضد ليدز. نأمل أن نسمع الأنباء الجيدة".
وتعافى النادي اللندني من أسوأ بداية له في الدوري منذ 67 عاما، بعدما خسر مبارياته الثلاث الافتتاحية، ولم يتلق الهزيمة في مبارياته الثماني الأخيرة في جميع المسابقات.
ويحتل "المدفعجية" المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر التاسع.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
انخفاض الدولار قد يتحقق بسبب خطوة.. ما يحصلُ "مُبشّر بالخير"
Lebanon 24
انخفاض الدولار قد يتحقق بسبب خطوة.. ما يحصلُ "مُبشّر بالخير"
12:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يتصل بقرداحي بعد التشاور مع عون.. وهذا ما طلبه
Lebanon 24
ميقاتي يتصل بقرداحي بعد التشاور مع عون.. وهذا ما طلبه
16:19 | 2021-10-29
29/10/2021 04:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج لا تنسى حبها الأول.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج لا تنسى حبها الأول.. هل أنت من بينها؟
04:00 | 2021-10-29
29/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم
15:57 | 2021-10-29
29/10/2021 03:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تسامح أبداً!
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تسامح أبداً!
03:00 | 2021-10-29
29/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:00 | 2021-10-30
غوارديولا: تشافي جاهز لتدريب برشلونة
16:00 | 2021-10-29
إنتر ميلان مستعد للاستغناء عن إريكسن
14:00 | 2021-10-29
من هو سيرجي بارخوان مدرب برشلونة المؤقت الجديد؟
11:00 | 2021-10-29
أول تعليق لتشافي عن إمكانية تدريبه برشلونة... ماذا قال؟
08:00 | 2021-10-29
صلاح يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد ابنته (صور)
05:00 | 2021-10-29
ملياردير يقترب من الاستحواذ على "وست هام"
فيديو
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-10-29
30/10/2021 08:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
02:00 | 2021-10-29
30/10/2021 08:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
11:00 | 2021-10-28
30/10/2021 08:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact