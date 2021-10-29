رياضة

فيروس كورونا يصيب لاعبي أرسنال قبيل مواجهة ليستر سيتي

Lebanon 24
29-10-2021 | 23:00
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كشف مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، أن العديد من لاعبي فريقه يعانون من فيروس كورونا قبيل مواجهة ليستر سيتي، غدا السبت، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحرم الفيروس المدافع الإسباني، بابلو ماري، من المشاركة في الفوز ضد ليدز يونايتد في الدور الرابع من كأس الرابطة، الثلاثاء الماضي، فيما أكد أرتيتا أنه أجبر على إخراج المدافع بن وايت، في أوائل الشوط الثاني للأسباب ذاتها.

ولم يتمرن وايت، الذي وصل الى أرسنال في تموز الفائت مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، منذ لقاء ليدز، وقد يغيب لاعبون آخرون عن مواجهة ليستر.

وقال أرتيتا، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي على هامش لقاء فريقه ضد ليستر: "شعر بعض لاعبي فريقنا بتوعك، آلام في المعدة وأمور من هذا القبيل. نأمل أن يتحسن الجميع".

وتابع "لم يتمرن (وايت) بعد لذا علينا الانتظار لنرى كيف يشعر واتخاذ القرار في حينه. لم يستطع آخرون التمرن، كما تعرض البعض لإصابات طفيفة في المباراة ضد ليدز. نأمل أن نسمع الأنباء الجيدة".

وتعافى النادي اللندني من أسوأ بداية له في الدوري منذ 67 عاما، بعدما خسر مبارياته الثلاث الافتتاحية، ولم يتلق الهزيمة في مبارياته الثماني الأخيرة في جميع المسابقات.

ويحتل "المدفعجية" المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر التاسع.
المصدر: روسيا اليوم
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