رياضة

نادي السد يحبط برشلونة ويقطع "طريق تشافي"!

Lebanon 24
30-10-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-880665-637711649717924519.jpg
Doc-P-880665-637711649717924519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بتغريدة صارمة، قطع نادي السد الطريق أمام برشلونة الإسباني، الساعي إلى التعاقد مع تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للفريق القطري.

 

وقال السد في تغريدة على موقع "تويتر" بوقت متأخر من ليل أمس الجمعة، إنه "تفاعلا مع ما هو متداول في الأيام السابقة، تؤكد إدارة السد أن تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي".

 

وأضاف النادي أن تشافي "في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري واللقب".

 

وبرز اسم تشافي (41 عاما) مؤخرا كأحد أقوى المرشحين لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة، الذي يمر بفترة صعبة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

 

وأعلن النادي الكتالوني إقالة كومان، الأربعاء الماضي، بعد الخسارة بهدف نظيف أمام رايو فايكانو، التي تركت برشلونة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

 

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، إنه يدرس أسماء محتملة أخرى إلى جانب تشافي لخلافة كومان، من دون أن يذكرها.

 

وقال لابورتا إن "اسم تشافي منتشر في كل الأخبار، لكن برشلونة لديه خيارات أخرى. لم أغير مطلقا ما أقوله عن تشافي. يوما ما سيصبح مدربا لبرشلونة. ما لا أعرفه هو متى".

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:57 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2021-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2021-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2021-10-30
05:00 | 2021-10-30
02:00 | 2021-10-30
00:00 | 2021-10-30
23:00 | 2021-10-29
16:00 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website