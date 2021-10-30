غوارديولا: تشافي جاهز لتدريب برشلونة

أكّد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أنه “لا يشك أبدا في أن تشافي سيكون مدربا جيدا إذا تولى قيادة فريقه السابق برشلونة، بعد إقالة الهولندي رونالد كومان هذا الأسبوع”.



وقال غوارديولا للصحافيين: “لا أعرف ما سيحدث لكنني متأكد من حدوثه آجلا أو عاجلا وحينها لن أشك أبدا في جاهزيته للمنصب”.

وأضاف غوارديولا الذي درب برشلونة بين 2008 و2012 وحصل على 14 لقبا وهو رقم قياسي للنادي الكتالوني “يعرف تشافي الأجواء وهذا مهم جدا ولديه الشغف وأصبح أكثر خبرة الآن مقارنة بي حين توليت القيادة بعد تدريب الفريق الرديف”.



وتابع “يعرف كومان وتشافي وأنا أيضا أن النجاح يرتبط بكفاءة والتزام اللاعبين، لا يزال ينسى الناس، نحن مسؤولون عن كل شيء لكن تأثيرنا أقل بكثير مما يعتقد الناس”.