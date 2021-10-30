رياضة

بعد محاولة تقليد رونالدو...لاعب يتعرض لموقف محرج (فيديو)

Lebanon 24
30-10-2021 | 17:00
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تعرض لاعب منتخب أستراليا للكريكيت، ديفيد وارنر، لموقف محرج بعد محاولته تقليد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإبعاد زجاجات المياه الغازية "كوكا كولا"، والدعوة لشرب الماء.

وقام ديفيد وارنر خلال المؤتمر الصحفي، بعد فوز منتخب بلاده على نظيره على نظيره السريلانكي ضمن بطولة كأس العالم للكريكيت، بإبعاد زجاجتي "كوكا كولا"، قبل إعادتهما إلى مكانهما بطلب من أحد الموظفين، قائلًا: "ما هو جيد بالنسبة لكريستيانو، جيد بالنسبة لي أيضًا".
 
 
وكان رونالدو، قد أثار جدلًا واسعًا، عندما قام بإبعاد زجاجات "كوكا كولا" خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة منتخب البرتغال ونظيره الهنغاري في بطولة كأس أمم أوروبا الصيف الماضي "يورو 2020"، ورفع زجاجة مياه، قائلًا: "اشربوا الماء".
 
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