بعد محاولة تقليد رونالدو...لاعب يتعرض لموقف محرج (فيديو)

تعرض لاعب منتخب أستراليا للكريكيت، ديفيد وارنر، لموقف محرج بعد محاولته تقليد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإبعاد زجاجات المياه الغازية "كوكا كولا"، والدعوة لشرب الماء.



وقام ديفيد وارنر خلال المؤتمر الصحفي، بعد فوز منتخب بلاده على نظيره على نظيره السريلانكي ضمن بطولة كأس العالم للكريكيت، بإبعاد زجاجتي "كوكا كولا"، قبل إعادتهما إلى مكانهما بطلب من أحد الموظفين، قائلًا: "ما هو جيد بالنسبة لكريستيانو، جيد بالنسبة لي أيضًا".

Игрок в крикет попробовал в косплей пресс-конференции Криша 🥤



Дэвид Уорнер поучаствовал в победе Австралии над Шри-Ланкой на чемпионате мира. После игры он пришел на пресс-конференцию и убрал бутылки с Колой ✋



Шалость не удалась 🤷‍♂️



📹 твиттер hassam_sajjad pic.twitter.com/JjzYQ5mfkB — Матч ТВ (@MatchTV) October 29, 2021

وكان رونالدو، قد أثار جدلًا واسعًا، عندما قام بإبعاد زجاجات "كوكا كولا" خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة منتخب البرتغال ونظيره الهنغاري في بطولة كأس أمم أوروبا الصيف الماضي "يورو 2020"، ورفع زجاجة مياه، قائلًا: "اشربوا الماء".