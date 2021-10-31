طفل يوجه رسالة "مؤثرة" لصلاح عبر لافتة من المدرجات أثناء التعادل أمام برايتون (صورة)

وجه مشجع يافع لفريق ليفربول رسالة لنجمه محمد صلاح خلال مباراته أمام ضيفه برايتون (2-2) التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ورفع الطفل الصغير لافتة في المدرجات مكتوب عليها: " أبي بطل ولكن صلاح ملك".وسقط فريق ليفربول في فخ التعادل في عقر داره على ملعب "أنفيلد" أمام برايتون العنيد بهدفين لكل منهما، بعد أن تقدم "الريدز" بهدفين من دون رد في الشوط الأول.