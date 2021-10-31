علاقة سامة بين صلاح وليفربول؟





يريد النجم المصري الدولي عقداً جديداً يحصل به على 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، ويستمر حتى عام 2026 للبقاء في الآنفيلد.



ينتهي عقد نجم وهداف ليفربول الحالي في عام 2023، ويبدو أن النادي الأحمر يريد بذل كل جهد للإبقاء عليه وخصوصاً وأن اللاعب صاحب الـ29 عاماً بدأ الموسم الحالي بمستوى استثنائي وسجل 17 هدفاً في 12 مباراة. حذر فرانك ماكافيني نجم ويستهام يونايتد السابق من أن مطالب محمد صلاح المبالغ بها لتجديد عقده، قد تسبب في جعل علاقته بليفربول "سامة".يريد النجم المصري الدولي عقداً جديداً يحصل به على 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، ويستمر حتى عام 2026 للبقاء في الآنفيلد.ينتهي عقد نجم وهداف ليفربول الحالي في عام 2023، ويبدو أن النادي الأحمر يريد بذل كل جهد للإبقاء عليه وخصوصاً وأن اللاعب صاحب الـ29 عاماً بدأ الموسم الحالي بمستوى استثنائي وسجل 17 هدفاً في 12 مباراة.

مع ذلك وصف ماكافيني مطالب صلاح بأنها مجنونة، وقال لفوتبول إنسايدر : “ما يطلبه هو مبلغ مجنون من المال..إذا لم يجدد معه ليفربول فإن الجماهير ستلقي باللوم على النادي ولكن هل يمكن لأي نادٍ آخر أن يدفعه ما يطلبه صلاح، لا أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة سوف يستطيعان، ولا أعتقد أن ليفربول سيبيعه لمنافس محلي”.